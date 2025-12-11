सोने की कीमतों में बड़ी बढ़त

सोने की कीमतों में बड़ी बढ़त, वैश्विक बाजार में चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:05 pm Dec 11, 202501:05 pm

क्या है खबर?

वैश्विक बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज फिर बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। गुरुवार सुबह MCX पर सोना 0.60 प्रतिशत चढ़कर 1,30,575 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 2.42 प्रतिशत उछलकर 1,93,300 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड हुई। चांदी ने सुबह के कारोबार में 1,93,452 रुपये का नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी दोनों में तेजी बनी रही, जिससे निवेशकों का रुझान इन धातुओं की ओर बढ़ गया।