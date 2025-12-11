सोने की कीमतों में बड़ी बढ़त, वैश्विक बाजार में चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर
क्या है खबर?
वैश्विक बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज फिर बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। गुरुवार सुबह MCX पर सोना 0.60 प्रतिशत चढ़कर 1,30,575 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 2.42 प्रतिशत उछलकर 1,93,300 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड हुई। चांदी ने सुबह के कारोबार में 1,93,452 रुपये का नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी दोनों में तेजी बनी रही, जिससे निवेशकों का रुझान इन धातुओं की ओर बढ़ गया।
वजह
फेडरल रिजर्व के फैसले का असर
सोने-चांदी में यह तेजी अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद देखने को मिली है। फेड ने लगातार तीसरी बार दरों में कमी करते हुए फंड रेट को 3.50-3.75 प्रतिशत की रेंज में ला दिया है। कम ब्याज दरें सोने को और आकर्षक बनाती हैं, क्योंकि यह बिना ब्याज वाला सुरक्षित निवेश माना जाता है। इससे फरवरी गोल्ड फ्यूचर्स 1 प्रतिशत से अधिक बढ़कर करीब 1.24 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं।
अन्य
कमजोर डॉलर से मिला मजबूत समर्थन
फेड के फैसले के बाद डॉलर इंडेक्स में 0.25 प्रतिशतकी गिरावट देखी गई, जिससे सोने-चांदी को और समर्थन मिला। विशेषज्ञों के अनुसार डॉलर का कमजोर होना आमतौर पर कीमती धातुओं की मांग बढ़ाता है। आर्थिक अनिश्चितता और ब्याज दरों की दिशा पर असमंजस भी निवेशकों को सुरक्षित विकल्पों की तरफ ले जा रहा है। चांदी को इसका दोहरा फायदा मिलता है क्योंकि इसका उपयोग उद्योगों में भी होता है, जिससे इसकी मांग और बढ़ने की संभावना रहती है।