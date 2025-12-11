इंडिगो रद्द हो रही उड़ानों की वजह जानने के लिए बाहरी विशेषज्ञों की करेगी नियुक्ति
क्या है खबर?
एयरलाइन कंपनी इंडिगो बीते कुछ दिनों से लगातार रद्द हो रही उड़ानों की वजह से काफी चर्चा में है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, अब इस समस्या के पीछे की वजह जानने के लिए कंपनी बाहरी विशेषज्ञों नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा है कि वह हर पहलू की जांच करेंगे और समझेंगे कि आखिर गलती कहां हुई, ताकि भविष्य में इस स्तर की परेशानी फिर कभी सामने न आए।
सफाई
कंपनी की सफाई और माफी
इंडिगो चेयरमैन ने बड़े ऑपरेशनल मेल्टडाउन के लिए यात्रियों से बिना शर्त माफी मांगी और स्वीकार किया कि एयरलाइन इस बार कस्टमर्स की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने साफ कहा कि कंपनी ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए कोई संकट नहीं खड़ा किया और ऐसे सभी दावे गलत हैं। मेहता का कहना था कि सुरक्षा नियमों या बोर्ड की निगरानी में कोई कमी नहीं थी और एयरलाइन ने अपडेटेड पायलट फटीग रूल्स का पूरा पालन किया है।
स्थिति
उड़ानें रद्द होने के बाद मौजूदा स्थिति
नियमों की तैयारी समय पर न होने की वजह से इंडिगो ने पिछले हफ्ते देशभर में हजारों उड़ानें रद्द कीं। 5 दिसंबर को सबसे ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं, लेकिन कंपनी के अनुसार अब ऑपरेशन काफी हद तक सामान्य हो चुका है। इसके बावजूद बुधवार को दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर करीब 220 उड़ानें फिर रद्द करनी पड़ीं। मेहता ने कहा कि पिछले दिनों मिली आलोचनाओं में कुछ सही थीं और कंपनी उनसे सीखने की कोशिश कर रही है।
जांच
DGCA की कार्रवाई और आगे की जांच
यात्रियों को हो रही लगातार परेशानी को देखते हुए DGCA ने इंडिगो के ऑपरेशन की निगरानी के लिए एक विशेष ओवरसाइट टीम बनाने का फैसला किया है। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को आज तलब किया गया है, जहां उन्हें हाल की ऑपरेशनल परेशानियों से जुड़ा पूरा डाटा और एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। DGCA का कहना है कि बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद एयरलाइन के संचालन की गहराई से जांच बेहद जरूरी हो गई है।