सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, जानिए क्या रहे हैं कारण
क्या है खबर?
सोने-चांदी की कीमतें रोजाना नए-नए रिकॉर्ड बना रही हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मंगलवार (30 सितंबर) को सोने के भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। MCX सोना दिसंबर वायदा 1,17,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसकी कीमत करीब सुबह 9:15 बजे यह 0.90 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,17,375 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी, जबकि MCX चांदी 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1.43 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।
कारण
इन कारणों से बढ़ रही सोने की कीमत
इस सप्ताह की शुरुआत भी सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ हुई है। इसके पीछे कई सकारात्मक कारण रहे हैं। इनमें अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों पर चिंता, डॉलर में गिरावट, केंद्रीय बैंकों द्वारा भारी खरीदारी और खुदरा निवेशकों की मजबूत मांग जैसे कारक शामिल हैं। बाजार को उम्मीद है कि अमेरिकी फेड अक्टूबर और दिसंबर में ब्याज दरों में कुल मिलाकर 50 आधार अंकों की कटौती करेगा।
अंतरराष्ट्रीय बाजार
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी उछाल
रॉयटर्स के अनुसार, मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गईं और 14 वर्षों में अपने सर्वश्रेष्ठ महीने के लिए तैयार हैं। इसे अमेरिकी सरकार के शटडाउन की आशंकाओं और ब्याज दरों में और कटौती की बढ़ती उम्मीदों से बल मिला है। CME ग्रुप के फेडवॉच टूल के अनुसार, बाजार में अगली फेड बैठक में 25 आधार अंकों की कटौती की लगभग 89 प्रतिशत संभावना है।