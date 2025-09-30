सोने की मांग में इजाफा और अन्य कारणों से कीमतें बढ़ रही हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, जानिए क्या रहे हैं कारण

क्या है खबर?

सोने-चांदी की कीमतें रोजाना नए-नए रिकॉर्ड बना रही हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मंगलवार (30 सितंबर) को सोने के भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। MCX सोना दिसंबर वायदा 1,17,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसकी कीमत करीब सुबह 9:15 बजे यह 0.90 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,17,375 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी, जबकि MCX चांदी 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1.43 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।