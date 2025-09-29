LOADING...
क्रेडिट कार्ड को बंद करने का असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है (तस्वीर: पिक्साबे)

क्या आप भी बंद कराना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड? जान लें इसके फायदे-नुकसान 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 29, 2025
10:22 pm
क्या है खबर?

क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कई फायदों को देखते हुए लोग कई कार्ड रखने लगे हैं। इसकी मदद से आप पैसे न होने की स्थिति में भी खरीदारी कर ही सकते हैं। इतना ही नहीं यह आपको कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स जैसे लाभ देता है। कई बार किसी कार्ड के ज्यादा इस्तेमाल न होने पर यूजर उसे बंद करवा देते हैं। आप भी ऐसा ही करने का विचार कर रहे हैं तो जानते हैं इसके क्या फायदे और नुकसान हैं।

CUR

बढ़ जाता है CUR?

किसी क्रेडिट कार्ड को बंद करवाने का मतलब ये है कि इससे आपके बाकी कार्ड्स का यूटिलाइजेशन रेशो (CUR) बढ़ जाएगा। इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ सकता है। CUR दिखाता है कि सभी कार्ड्स की कुल क्रेडिट लिमिट में से कितना हिस्सा इस्तेमाल किया गया है और 30 फीसदी से कम रेशो सही रहता है। एक कार्ड बंद करने से दूसरे कार्ड की लिमिट का इस्तेमाल बढ़ जाने से CUR भी बढ़ता है।

क्रेडिट हिस्ट्री 

क्रेडिट हिस्ट्री पर पड़ता है बुरा असर 

इससे आपके सभी क्रेडिट खातों की औसत उम्र कम हो जाती है, क्योंकि उस खाते की अवधि अब कुल गणना में शामिल नहीं होती, जिससे क्रेडिट हिस्ट्री छोटी हो जाती है और स्कोर नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। आप अपना सबसे पुराना और लंबे समय से चला आ रहा कार्ड बंद करते हैं तो यह प्रभाव और भी अधिक हो सकता है। अगर, कार्ड पर कोई वार्षिक या नवीनीकरण शुल्क नहीं लगती तो कार्ड बंद करवाना नुकसानदायक है।

फायदा 

कब बंद करना चाहिए कार्ड?

जिस कार्ड के लिए आपको हर साल शुल्क देना पड़ता है और आप इसका ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में इसे बंद कराना ही सही विकल्प होता है। एक साथ कई कार्ड्स को संभालना मुश्किल होता है। इस समस्या से निपटने के लिए आप कुछ कार्ड्स को बंद कर सकते हैं। इस बात का ध्यान भी रखें कि किसी भी कार्ड को बंद कराने से पहले सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का फायदा उठा लें।