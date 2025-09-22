LOADING...
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का पहला चरण दिसंबर, 2027 में होगा चालू
बुलेट ट्रेन का पहला चरण दिसंबर, 2027 में होगा चालू (तस्वीर: पिक्साबे)

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 22, 2025
04:18 pm
क्या है खबर?

भारतीय रेलवे देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से कम कर रही है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल का पहला चरण दिसंबर, 2027 में शुरू होगा। इस चरण में सूरत से गुजरात के बिलिमोरा तक बुलेट ट्रेन चलेगी और परियोजना 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। यह ट्रेन 508 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में तय करेगी। इसकी रफ्तार लगभग 308 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जो भारत की अब तक की सबसे तेज ट्रेन होगी।

निर्माण में तेजी और नई तकनीक

इस परियोजना को जापान से तकनीकी और वित्तीय मदद मिल रही है। अब तक घनसोली और शिलफाटा के बीच 5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है। इस सुरंग को न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाया गया है, जो सावली शाफ्ट और शिलफाटा सुरंग पोर्टल को जोड़ती है। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से 2028 में ठाणे तक और 2029 में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक पूरा करने की योजना है।

स्टेशनों में आधुनिक सुविधाएं 

पूरी बुलेट ट्रेन यात्रा में ट्रेन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से चलकर साबरमती तक जाएगी और बीच में 10 प्रमुख शहरों पर रुकेगी। इन स्टेशनों को आधुनिक डिजाइन और पर्यावरण-अनुकूल सुविधाओं से तैयार किया जा रहा है। रेल मंत्रालय के अनुसार, यात्री इन स्टेशनों पर नए आरामदायक अनुभव का आनंद ले पाएंगे। यह परियोजना भारत और जापान के सहयोग से गतिशीलता के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

