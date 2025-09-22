बुलेट ट्रेन का पहला चरण दिसंबर, 2027 में होगा चालू (तस्वीर: पिक्साबे)

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का पहला चरण दिसंबर, 2027 में होगा चालू

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:18 pm Sep 22, 202504:18 pm

क्या है खबर?

भारतीय रेलवे देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से कम कर रही है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल का पहला चरण दिसंबर, 2027 में शुरू होगा। इस चरण में सूरत से गुजरात के बिलिमोरा तक बुलेट ट्रेन चलेगी और परियोजना 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। यह ट्रेन 508 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में तय करेगी। इसकी रफ्तार लगभग 308 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जो भारत की अब तक की सबसे तेज ट्रेन होगी।