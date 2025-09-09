भारत में पहली बार सोने की कीमत 1.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार
क्या है खबर?
वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में तेजी के कारण भारतीय शेयर बाजार में सोने की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आज मंगलवार (9 सितंबर) को MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव 0.41 प्रतिशत बढ़कर 1.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। वहीं अक्टूबर अनुबंध भी 0.44 प्रतिशत बढ़कर 1.09 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।
कारण
अमेरिकी कारणों से बढ़ा सोना
विश्लेषकों ने सोने की कीमतों में इस उछाल का कारण अमेरिकी श्रम बाजार के कमजोर आंकड़ों को बताया। इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल 3 बार ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है। अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की नीति बैठक में 25 आधार अंकों की कटौती होने की उम्मीद जताई जा रही है।
डॉलर
डॉलर और यील्ड में कमजोरी
हाल के दिनों में सोने की कीमतें बढ़ने के पीछे डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में कमजोरी भी एक अहम वजह रही है। विश्लेषकों का कहना है कि कमजोर अमेरिकी रोजगार डाटा और डॉलर इंडेक्स में गिरावट ने निवेशकों को सोने की ओर आकर्षित किया। इसके साथ ही, कॉमेक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव 3,694.75 रुपये प्रति औंस पर पहुंचकर अब तक का सबसे ऊंचा स्तर दर्ज कर चुके हैं।