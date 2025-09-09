भारत में पहली बार सोने की कीमत 1.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार

सोने की कीमत 1.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:30 pm Sep 09, 202503:30 pm

क्या है खबर?

वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में तेजी के कारण भारतीय शेयर बाजार में सोने की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आज मंगलवार (9 सितंबर) को MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव 0.41 प्रतिशत बढ़कर 1.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। वहीं अक्टूबर अनुबंध भी 0.44 प्रतिशत बढ़कर 1.09 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।