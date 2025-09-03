एंथ्रोपिक ने जुटाया 1,150 अरब रुपये का निवेश, इतना हुआ कंपनी का मूल्यांकन
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने सीरीज F फंडिंग राउंड में 13 अरब डॉलर (लगभग 1,150 अरब रुपये) की राशि जुटाई है। इस निवेश के बाद कंपनी का मूल्यांकन 183 अरब डॉलर (लगभग 16,000 अरब रुपये) पहुंच गया है। कंपनी का कहना है कि यह पूंजी उसके व्यवसाय को और मजबूत करेगी। पिछले साल मार्च, 2025 में भी एंथ्रोपिक ने लगभग 310 अरब रुपये जुटाए थे। यह लगातार तेजी से बढ़ती मांग का परिणाम माना जा रहा है।
निवेशक
किसने किया निवेश?
एंथ्रोपिक की इस फंडिंग राउंड का सह-नेतृत्व आइकोनिक, फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी और लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स ने किया। इसके अलावा ब्लैकरॉक, ब्लैकस्टोन, अल्टीमीटर, बैली गिफोर्ड, कोट्यू, D1 कैपिटल पार्टनर्स, इनसाइट पार्टनर्स और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे कई बड़े संस्थागत निवेशक और वीसी भी इस राउंड में शामिल रहे। कंपनी ने निवेश मिलने पर कहा है कि इतने बड़े स्तर पर मिला निवेश उसके भविष्य की योजनाओं पर विश्वास दिखाता है।
उपयोग
कहां होगा पैसों का उपयोग?
एंथ्रोपिक ने स्पष्ट किया है कि जुटाई गई यह पूंजी उद्यम क्षेत्र में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने, सुरक्षा रिसर्च को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर खर्च की जाएगी। कंपनी ने बताया कि अब वह 3 लाख से अधिक व्यावसायिक ग्राहकों को सेवा दे रही है। इसके साथ ही, 1 लाख डॉलर से अधिक रन-रेट राजस्व वाले बड़े अकाउंट्स की संख्या भी पिछले 1 साल में 7 गुना बढ़ गई है, जो इसकी मजबूत पकड़ को दिखाता है।
चुनौतियां
अन्य बातें और चुनौतियां
कंपनी के अनुसार, उसका वाइब-कोडिंग उत्पाद पहले से ही 50 करोड़ डॉलर (लगभग 4,400 करोड़ रुपये) का रन-रेट राजस्व कमा रहा है और 3 महीनों में इसका उपयोग 10 गुना बढ़ा है। हालांकि, OpenAI और अन्य प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला बनाए रखने के लिए और पूंजी की जरूरत है। CEO डारियो अमोदेई ने स्वीकार किया कि तानाशाही सरकारों से जुड़े फंड से निवेश लेना मुश्किल है, लेकिन सभी बुरे लोगों को बाहर रखकर व्यवसाय चलाना भी आसान नहीं है।