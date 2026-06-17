सोना 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर अटका, चांदी लुढ़की 

1.54 से 1.55 लाख रुपये के बीच रहेगी सोने की कीमत

कच्चे तेल के दाम घटने और अमेरिका-ईरान के बीच किसी संभावित समझौते की उम्मीदों ने महंगाई से जुड़ी चिंताओं को कुछ हद तक कम किया है। इसी वजह से अब ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना भी कम दिख रही है।

हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि सोना फिलहाल 1.54 से 1.55 लाख रुपये के रेजिस्टेंस जोन को पार करने में मुश्किलों का सामना कर रहा है।

सबकी निगाहें अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले कदम पर टिकी हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी अपडेट से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव आ सकता है।