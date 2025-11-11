सोना-चांदी की कीमतें 3 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंची (तस्वीर: फ्रीपिक)

सोना-चांदी की कीमतें 3 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंची, क्या है तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:53 pm Nov 11, 202512:53 pm

क्या है खबर?

सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से दोनों धातुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर वायदा अनुबंध में सोना 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.55 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। यह कीमतें पिछले 3 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर हैं, जिससे बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है।