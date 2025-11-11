सोना-चांदी की कीमतें 3 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंची, क्या है तेजी की वजह?
क्या है खबर?
सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से दोनों धातुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर वायदा अनुबंध में सोना 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.55 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। यह कीमतें पिछले 3 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर हैं, जिससे बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है।
वजह
डॉलर सूचकांक में गिरावट से सोने-चांदी को बढ़ावा
कीमतों में यह तेजी मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर सूचकांक में आई मुनाफावसूली के कारण देखी जा रही है। डॉलर के कमजोर होने से सोना और चांदी निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प बन जाते हैं, जिससे इनकी मांग बढ़ जाती है। इसके साथ ही, निवेशक मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच कीमती धातुओं को स्थिर निवेश मानकर खरीदारी बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि दोनों धातुएं अब फिर से उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।
अन्य वजह
फेडरल रिजर्व की संभावित नीतियों से भी मिला सहारा
सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व दिसंबर की नीति बैठक में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ब्याज दरों में कमी से डॉलर कमजोर होता है और सोने-चांदी की चमक बढ़ जाती है। इसके अलावा, वैश्विक बाजारों में चल रहे उतार-चढ़ाव और निवेशकों की सुरक्षित संपत्ति में रुचि भी इन धातुओं के दामों को ऊपर ले जा रही है।