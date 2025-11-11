मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट अब नहीं लिखेंगे बर्कशायर हैथवे की वार्षिक रिपोर्ट 

दुनिया के मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट ने 95 साल की उम्र में घोषणा की है कि वह अब बर्कशायर हैथवे की वार्षिक रिपोर्ट लिखना बंद कर रहे हैं। लगभग 60 वर्षों से वह हर साल यह पत्र लिखते थे, जिसने वैश्विक वित्तीय जगत की सोच को प्रभावित किया। उन्होंने अंतिम पत्र में लिखा, 'मैं अब बर्कशायर की वार्षिक रिपोर्ट नहीं लिखूंगा या वार्षिक बैठक में अंतहीन बातें नहीं करूंगा। जैसा कि ब्रिटिश लोग कहते हैं, मैं चुप हो रहा हूं।'

जिम्मेदारी उत्तराधिकारी ग्रेग एबेल संभालेंगे जिम्मेदारी बफेट ने अपने लंबे समय से सहयोगी ग्रेग एबेल को कंपनी का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) घोषित किया है। उन्होंने लिखा, 'ग्रेग एक बेहतरीन प्रबंधक, अथक कार्यकर्ता और ईमानदार संचारक हैं।' यह परिवर्तन इस साल के अंत तक होगा। बफेट ने अपने विदाई पत्र में कृतज्ञता, विनम्रता और हास्य झलकाया है। उन्होंने लिखा, 'मैं 95 साल की उम्र में जीवित रहने के अपने सौभाग्य के लिए आभारी और आश्चर्यचकित हूं।'

श्रद्धांजलि साझीदार चार्ली मुंगेर को दी श्रद्धांजलि बफेट ने अपने पुराने साथी चार्ली मुंगेर को याद करते हुए लिखा, 'चार्ली मुझसे बेहतर शिक्षक और बड़े भाई नहीं हो सकते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि 'मैंने तुमसे कहा था।' उन्होंने अपने गृहनगर ओमाहा को अपनी और बर्कशायर की सफलता की सबसे बड़ी वजह बताया है। बफेट ने कहा कि उन्हें जीवन में जो मौके मिले, उसके लिए वह खुद को बहुत भाग्यशाली और आभारी मानते हैं।