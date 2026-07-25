AI शेयरों में उतार-चढ़ाव से दक्षिण कोरिया-ताइवान से निवेशकों ने निकाले करीब 2,200 अरब रुपये

इस महीने भारत में करीब 2 अरब डॉलर (करीब 190 अरब रुपये) का निवेश आया है। HCL टेक्नोलॉजीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसे बड़े IT दिग्गज करीब 18 फीसदी और 11 फीसदी उछल गए हैं।

दूसरी ओर, दक्षिण-पूर्व एशिया का MSCI आसियान इंडेक्स 2 दशकों से भी ज्यादा समय में अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन की राह पर है।

इंडोनेशिया के बैंकों में बढ़त देखी गई क्योंकि वहां के सेंट्रल बैंक ने अचानक से ब्याज दरें बढ़ा दीं और थाई शेयरों में तेजी आई क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि मौजूदा सरकार राजनीतिक स्थिरता लाएगी।