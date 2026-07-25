AI शेयरों में उतार-चढ़ाव से दक्षिण कोरिया-ताइवान से निवेशकों ने निकाले करीब 2,200 अरब रुपये

AI शेयरों में उतार-चढ़ाव से दक्षिण कोरिया-ताइवान से निवेशकों ने निकाले करीब 2,200 अरब रुपये
दुनियाभर के बड़े निवेशक दक्षिण कोरिया और ताइवान से अपना पैसा निकाल रहे हैं। उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव की चिंता सता रही है।
इसके बजाय, वे भारत, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया पर दांव लगा रहे हैं। अकेले जुलाई में दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 21 फीसदी से ज्यादा नीचे आ गया और ताइवान के शेयर 5 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए, जिसकी वजह से इन बाजारों से करीब 23.4 अरब डॉलर (करीब 2,200 अरब रुपये) निकाले गए।
भारत में आया करीब 190 अरब रुपये का निवेश
इस महीने भारत में करीब 2 अरब डॉलर (करीब 190 अरब रुपये) का निवेश आया है। HCL टेक्नोलॉजीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसे बड़े IT दिग्गज करीब 18 फीसदी और 11 फीसदी उछल गए हैं।
दूसरी ओर, दक्षिण-पूर्व एशिया का MSCI आसियान इंडेक्स 2 दशकों से भी ज्यादा समय में अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन की राह पर है।
इंडोनेशिया के बैंकों में बढ़त देखी गई क्योंकि वहां के सेंट्रल बैंक ने अचानक से ब्याज दरें बढ़ा दीं और थाई शेयरों में तेजी आई क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि मौजूदा सरकार राजनीतिक स्थिरता लाएगी।