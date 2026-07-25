क्यों FSSAI ने रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस किया निलंबित?
पाचन और मल्टीविटामिन सिरप बनाने वाली मोहाली की मशहूर कंपनी रेहान हेल्थकेयर का निर्माण लाइसेंस भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने निलंबित कर दिया है।
FSSAI के अधिकारियों ने कंपनी के कारखाने में साफ-सफाई की गंभीर कमियां पाईं, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया।
जब तक कंपनी सफाई में सुधार नहीं कर लेती और सुरक्षा के सभी नियमों को पूरा नहीं करती, तब तक उसे दवाओं का उत्पादन पूरी तरह से बंद रखना होगा।
FSSAI को मिली ये कमियां
जांच के दौरान FSSAI को कारखाने में कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं। इनमें मकड़ी के जाले, फफूंद, कीड़े-मकोड़े और खाने का कचरा खुले में पड़ा मिला।
एक टैंक के नीचे तो कीचड़ और गंदगी की मोटी परत जमी हुई थी। इन सब गड़बड़ियों के चलते कंपनी के इस कारखाने का कुल अनुपालन स्कोर सिर्फ 12 फीसदी रहा।
ये सिरप अक्सर बच्चों और उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। इसलिए, FSSAI का जोर है कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करना जन स्वास्थ्य के लिए बेहद अहम है। अगर, रेहान हेल्थकेयर निलंबन आदेश का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।