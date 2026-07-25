क्यों FSSAI ने रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस किया निलंबित?

जांच के दौरान FSSAI को कारखाने में कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं। इनमें मकड़ी के जाले, फफूंद, कीड़े-मकोड़े और खाने का कचरा खुले में पड़ा मिला।

एक टैंक के नीचे तो कीचड़ और गंदगी की मोटी परत जमी हुई थी। इन सब गड़बड़ियों के चलते कंपनी के इस कारखाने का कुल अनुपालन स्कोर सिर्फ 12 फीसदी रहा।

ये सिरप अक्सर बच्चों और उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। इसलिए, FSSAI का जोर है कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करना जन स्वास्थ्य के लिए बेहद अहम है। अगर, रेहान हेल्थकेयर निलंबन आदेश का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।