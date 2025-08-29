RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया IMF का कार्यकारी निदेशक 

उर्जित पटेल ने सितंबर, 2016 से दिसंबर, 2018 तक RBI के 24वें गवर्नर के रूप में काम किया। उन्होंने रघुराम राजन के बाद यह पद संभाला था। अपने कार्यकाल में उन्होंने मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढांचा लागू किया और विमुद्रीकरण के बाद की स्थिति को संभालने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी नीतियों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक देखा गया और उन्हें एक सख्त नीतियों वाले गवर्नर के रूप में जाना गया।

इस्तीफे और विवाद की वजह

दिसंबर, 2018 में पटेल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए RBI गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, यह भी माना गया कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता और अधिशेष भंडार को लेकर RBI और केंद्र सरकार के बीच बढ़ते विवाद ने उनके फैसले को प्रभावित किया। अब IMF में उनका नया पद भारत की आर्थिक सोच और वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।