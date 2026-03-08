विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से निकाले 21,000 करोड़ रुपये, जानिए क्या है कारण

बिकवाली

इस दिन हुई सबसे ज्यादा बिक्री

सबसे ज्यादा बिकवाली 5 मार्च को हुई, जब FPI ने एक ही सत्र में 11,141 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी दर्ज की, जिसका मुख्य कारण शेयरों की बिक्री थी। उस दिन शेयर बाजार में अकेले शेयरों से 9,113 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी हुई। 2 मार्च को दूसरी सबसे बड़ी बिकवाली 4,593 करोड़ रुपये, 6 मार्च को 3,162 करोड़ और 4 मार्च को 1,920 करोड़ रुपये की निकासी हुई। इस प्रकार चारों सत्रों में कुल निकासी 21,000 करोड़ रुपये रही।