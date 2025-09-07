सितंबर के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने बिकवाली पर जोर दिया

विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से निकाले 12,257 करोड़ रुपये, जानिए क्या रहा कारण

क्या है खबर?

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने सितंबर के पहले सप्ताह में शेयर बाजार को तगड़ा झटका देते हुए 12,257 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। बिकवाली की धारणा को डॉलर की मजबूती, अमेरिकी टैरिफ चिंताओं और लगातार भू-राजनीतिक तनावों के कारण बढ़ावा मिला है। इससे पहले विदेशी निवेशकों अगस्त में 34,990 करोड़ और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की थी। इस साल में अब तक FPIs द्वारा शेयरों में कुल निकासी 1.43 लाख करोड़ तक पहुंच गई है।