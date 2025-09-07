विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से निकाले 12,257 करोड़ रुपये, जानिए क्या रहा कारण
क्या है खबर?
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने सितंबर के पहले सप्ताह में शेयर बाजार को तगड़ा झटका देते हुए 12,257 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। बिकवाली की धारणा को डॉलर की मजबूती, अमेरिकी टैरिफ चिंताओं और लगातार भू-राजनीतिक तनावों के कारण बढ़ावा मिला है। इससे पहले विदेशी निवेशकों अगस्त में 34,990 करोड़ और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की थी। इस साल में अब तक FPIs द्वारा शेयरों में कुल निकासी 1.43 लाख करोड़ तक पहुंच गई है।
घरेलू कारण
बिकवाली के पीछे ये रहे हैं घरेलू कारण
बढ़ती बिकवाली के लिए वैश्विक और घरेलू दोनों ही कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। घरेलू स्तर पर कॉर्पोरेट आय वृद्धि में मंदी और अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारत के अपेक्षाकृत उच्च शेयर बाजार मूल्यांकन को लेकर चिंताओं ने निवेशकों को मुनाफावसूली के लिए प्रेरित किया। विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं, जिससे अन्य जगहों पर सस्ते विकल्प उपलब्ध होने के कारण ये कम आकर्षक हो रहे हैं।
उम्मीद
भविष्य में क्या है विदेशी निवेशकों से उम्मीद?
एंजेल वन के वरिष्ठ फंडामेंटल विश्लेषक वकार जावेद खान ने कहा कि आने वाले सप्ताह में FPI प्रवाह अमेरिकी फेड की टिप्पणियों, अमेरिकी श्रम बाजार के आंकड़ों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और रुपये की स्थिरता पर उसके रुख से प्रेरित होने की उम्मीद है। मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट के एसोसिएट निदेशक (शोध प्रबंधक) हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि GST में किए बदलाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के कम होने पर FPI का निवेश बढ़ सकता है।