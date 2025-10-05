विदेशी निवेशकों ने सितंबर में भी भारतीय बाजार से पैसा निकालना जारी रखा है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

विदेशी निवेशकों की सितंबर में भी जारी रही भारी बिकवाली, जानिए क्या रहा कारण

क्या है खबर?

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) ने सितंबर में बिकवाली पर जोर दिया है। उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 23,885 करोड़ रुपये (2.7 अरब डॉलर) निकाले। इस साल अब तक की निकासी 1.58 लाख करोड़ रुपये (17.6 अरब डॉलर) हो गई है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में 34,990 करोड़ रुपये और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपये की भारी बिकवाली के बाद यह निकासी का लगातार तीसरा महीना है। इसके पीछे अमेरिकी टैरिफ, H-1B वीजा समेत कई और भी कारण हैं।