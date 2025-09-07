फूड डिलीवरी जल्द ही महंगा हो सकता है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

प्लेटफॉर्म शुल्क में बढ़ोतरी और GST से फूड डिलीवरी होगी महंगी, जानिए कितना बढ़ेगा

क्या है खबर?

त्योहारी सीजन से पहले जोमैटो, स्विगी और मैजिकपिन की ओर से प्लेटफॉर्म शुल्क में की गई बढ़ोतरी से यूजर्स के लिए खाना ऑर्डर करना महंगा हो जाएगा। 22 सितंबर से डिलीवरी शुल्क पर 18 प्रतिशत GST लगने के कारण यह शुल्क और भी बढ़ने की संभावना है। स्विगी ने GST सहित प्लेटफॉर्म शुल्क 15 रुपये, प्रतिद्वंद्वी जोमैटो ने बढ़ाकर 12.50 रुपये (GST को छोड़कर) और मैजिकपिन ने 10 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया है।