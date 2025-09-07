प्लेटफॉर्म शुल्क में बढ़ोतरी और GST से फूड डिलीवरी होगी महंगी, जानिए कितना बढ़ेगा 

प्लेटफॉर्म शुल्क में बढ़ोतरी और GST से फूड डिलीवरी होगी महंगी, जानिए कितना बढ़ेगा
क्या है खबर?
त्योहारी सीजन से पहले जोमैटो, स्विगी और मैजिकपिन की ओर से प्लेटफॉर्म शुल्क में की गई बढ़ोतरी से यूजर्स के लिए खाना ऑर्डर करना महंगा हो जाएगा। 22 सितंबर से डिलीवरी शुल्क पर 18 प्रतिशत GST लगने के कारण यह शुल्क और भी बढ़ने की संभावना है। स्विगी ने GST सहित प्लेटफॉर्म शुल्क 15 रुपये, प्रतिद्वंद्वी जोमैटो ने बढ़ाकर 12.50 रुपये (GST को छोड़कर) और मैजिकपिन ने 10 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया है।
वृद्धि
कितनी होगी वृद्धि?
PTI के अनुसार, 22 सितंबर से डिलीवरी शुल्क पर लगाए जाने वाले 18 प्रतिशत GST के कारण जोमैटो यूजर्स के लिए प्रति ऑर्डर लगभग 2 रुपये और स्विगी ग्राहकों के लिए 2.6 रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ने की संभावना है। मैजिकपिन के प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी पहले से ही फूड डिलीवरी पर 18 प्रतिशत GST का भुगतान कर रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं पर GST वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका शुल्क 10 रुपये/ऑर्डर ही रहेगा।
बदलाव
नए नियमों के बाद हुआ यह बदलाव
अब तक डिलीवरी शुल्क GST से मुक्त थे। संशोधित नियमों के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के रूप में काम करने वाले प्लेटफॉर्म्स को CGST अधिनियम की धारा 9(5) के अनुसार, स्थानीय डिलीवरी सर्विसेज पर GST का भुगतान करना होगा। इसका मतलब यह है कि चाहे खाना ऑर्डर करना हो या किराने का सामान मंगवाना हो डिलीवरी शुल्क महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद है कि प्लेटफॉर्म अतिरिक्त कर का बोझ ग्राहकों पर डालेंगे।