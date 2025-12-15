फ्लिपकार्ट अगले साल भारत में अपना IPO ला रही है

फ्लिपकार्ट को मुख्यालय भारत में स्थानांतरित करने की मिली मंजूरी, जल्द ला रही IPO

क्या है खबर?

वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) से अपनी होल्डिंग कंपनी का मुख्यालय सिंगापुर से वापस भारत में स्थानांतरित करने की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के अनुसार, यह मंजूरी संभावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी की ओर से इस साल की शुरुआत में खुलासा किया गया था कि वह अपने कानूनी बेस को भारत में स्थानांतरित करने की दिशा में काम कर रही है।