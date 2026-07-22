तेल की बढ़ती कीमतों और AI में तेजी का एशियाई बाजारों में मिला-जुला असर

तेल की बढ़ती कीमतों और AI में तेजी का एशियाई बाजारों में मिला-जुला असर
एशियाई शेयर बाजारों में बुधवार को मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। अमेरिका के शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई।
एनवीडिया और माइक्रोन जैसी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों की बदौलत S&P 500, डाउ और नैस्डैक में अच्छी तेजी देखने को मिली।
हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में आए अचानक उछाल ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। डर है कि इससे महंगाई बनी रहेगी और ब्याज दरें भी ऊपर ही बनी रहेंगी।
कमजोर होते येन के बीच निक्केई 0.2 फीसदी गिरा
जापान का निक्केई 0.2 फीसदी नीचे आ गया। दरअसल, येन के कमजोर होने की वजह से ऊर्जा की बढ़ती लागत ने कंपनियों पर और ज्यादा दबाव डाला।
दूसरी तरफ, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7 फीसदी ऊपर चढ़ा और ऑस्ट्रेलिया के बाजार में भी बढ़त देखने को मिली।
इसके उलट, हांगकांग का हैंग सेंग 1 फीसदी से ज्यादा गिर गया, वहीं शंघाई का बाजार लगभग स्थिर रहा। अमेरिकी डॉलर भी जापानी येन के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ, जिससे जापान की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ गई हैं।