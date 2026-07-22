तेल की बढ़ती कीमतों और AI में तेजी का एशियाई बाजारों में मिला-जुला असर

जापान का निक्केई 0.2 फीसदी नीचे आ गया। दरअसल, येन के कमजोर होने की वजह से ऊर्जा की बढ़ती लागत ने कंपनियों पर और ज्यादा दबाव डाला।

दूसरी तरफ, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7 फीसदी ऊपर चढ़ा और ऑस्ट्रेलिया के बाजार में भी बढ़त देखने को मिली।

इसके उलट, हांगकांग का हैंग सेंग 1 फीसदी से ज्यादा गिर गया, वहीं शंघाई का बाजार लगभग स्थिर रहा। अमेरिकी डॉलर भी जापानी येन के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ, जिससे जापान की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ गई हैं।