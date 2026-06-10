चीन की फैक्टरियों से निकले सामान के दाम 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे

ऊर्जा लागत पर अर्थशास्त्रियों की चेतावनी

होर्मुज जलडमरूमध्य में चल रहा तनाव के कारण ऊर्जा से जुड़ी दिक्कत ने पूरे चीन में फैक्ट्रियों की उत्पादन लागत बढ़ा दी है। एक तरफ, जहां टेक और AI जैसे सेक्टर बढ़ती मांग का फायदा उठा रहे हैं, वहीं कार बनाने वाली कंपनियां और दूसरे उद्योगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

पिछले साल के मुकाबले पेट्रोल की कीमतों में 23.5 प्रतिशत का उछाल आया है, जबकि ईंधन की खपत 13 प्रतिशत गिर गई है। अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि इस बढ़ती लागत से कंपनियों के मुनाफे पर और भी बुरा असर पड़ेगा। साथ ही लोगों के लिए खर्च करना और मुश्किल हो जाएगा। इन वजहों से फिलहाल चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है।