भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2026 में हासिल की जबरदस्त वृद्धि
भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्त वर्ष 2026 में काफी मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई। अस्पतालों और जांच केंद्रों ने 15 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाई क्योंकि लोग बेहतर और आधुनिक इलाज ज्यादा करवा रहे थे। खास विशेषज्ञता वाले अस्पताल चलाने वालों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।
हालांकि, मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों को आयात शुल्क और बढ़ते खर्चों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
EY-पार्थेनन की रिपोर्ट बताती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में कमाई और मुनाफे दोनों में लगातार बढ़ोतरी हुई है।
प्राइवेट इक्विटी दे रही है ताकत
प्राइवेट इक्विटी निवेशक अभी भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रहे हैं, जिससे कंपनियों के विस्तार और साझेदारी को बढ़ावा मिल रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह रफ्तार वित्त वर्ष 2027 तक बनी रहेगी। बेहतर बुनियादी ढांचे और बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता की वजह से ऐसा होगा, जो देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की मजबूती को दिखाता है।