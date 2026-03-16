एयर इंडिया की उड़ानों में सुरक्षा गड़बड़ियां, यूरोपियन रेगुलेटर ने जताई चिंता

एयर इंडिया की उड़ानों में सुरक्षा खामियों को लेकर यूरोपियन यूनियन एवियशन सेफ्टी एजेंसी ने गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप के कई एयरपोर्ट पर अचानक किए गए विमान निरीक्षण के दौरान कई छोटी-बड़ी दिक्कतें सामने आईं। अब तक जांच में औसतन हर निरीक्षण में करीब 1.96 ऑब्जर्वेशन दर्ज किए गए। इसके बाद यूरोप के रेगुलेटर ने भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को इस मामले में सतर्क रहने का संकेत दिया है।

कमियां निरीक्षण में सामने आईं कई कमियां रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी एयरलाइन के निरीक्षण में समस्याओं का आंकड़ा दो से ऊपर चला जाए तो इसे गंभीर स्थिति माना जाता है। ऐसी हालत में विदेशी बाजारों में उस एयरलाइन की उड़ानों पर असर पड़ सकता है। अधिकारियों के अनुसार, एयर इंडिया के कुछ विमानों में सीट, केबिन या अन्य छोटी तकनीकी कमियां भी दर्ज की गईं। यूरोप के सुरक्षा नियम काफी सख्त हैं और छोटी गड़बड़ी को भी उल्लंघन माना जाता है।

निगरानी DGCA ने बढ़ाई निगरानी मामले की जानकारी मिलने के बाद DGCA ने एयर इंडिया की निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने एयरलाइन को निर्देश दिया है कि यूरोप जाने वाली उड़ानों में सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके बाद एयरलाइन ने कई अतिरिक्त जांच शुरू की हैं। रिपोर्ट के अनुसार, हाल के दिनों में दर्ज समस्याओं का औसत कम होकर करीब 1.76 तक आ गया है, जिससे स्थिति में कुछ सुधार दिखाई दे रहा है।

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