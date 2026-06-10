इक्विटी म्यूचुअल फंड में पिछले महीने निवेश 40 फीसदी से ज्यादा लुढ़का 

SIP की मजबूती जारी

लार्ज कैप फंड में 1,593 करोड़ रुपये का निवेश आया, जबकि मिड कैप फंड में 4,385 करोड़ रुपये और स्मॉल कैप फंड में 4,946 करोड़ रुपये का निवेश हुआ।

हाइब्रिड फंड में भी निवेश काफी गिर गया। पूरे उद्योग की कुल संपत्ति थोड़ी घटकर 81.58 लाख करोड़ रुपये रह गई। इन सब के बावजूद, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए करीब 31,000 करोड़ रुपये का मजबूत निवेश जारी रहा।