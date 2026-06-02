EPFO जल्द शुरू करेगा उमंग पर UPI से सेकेंडों में PF निकालने की सुविधा

75 फीसदी तक निकाल सकेंगे पैसा

पैसे निकालने की सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय होना चाहिए। साथ ही, इससे आपका आधार और पैन भी लिंक होना जरूरी है।

आप अपने PF का 50 से 75 फीसदी हिस्सा निकाल पाएंगे, जबकि बचा हुआ 25 फीसदी हिस्सा आपके रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

अगर, आपको पढ़ाई, घर बनाने या किसी बीमारी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तो अब यह प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी।

इसके अलावा, एक नया व्हाट्सएप चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से आप बस एक मैसेज भेजकर अपना बैलेंस या पैसे निकालने की सीमा की जानकारी पा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी।