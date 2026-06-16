स्पेस-X और टेस्ला के मूल्यांकन में ऐपल को पीछे छोड़ा बिज़नेस Jun 16, 2026

एलन मस्क की 2 बड़ी कंपनियाें स्पेस-X और टेस्ला ने मूल्यांकन में मामले में ऐपल को पीछे छोड़ दिया है। दोनों का संयुक्त मूल्यांकन अब 4,400 अरब डॉलर (करीब 4.1 लाख अरब रुपये) हो गई है।

अब ये दोनों कंपनियां अल्फाबेट के लगभग बराबर पहुंच चुकी हैं। अकेले स्पेस-X का पूंजीकरण करीब 2,900 अरब डॉलर (करीब 2.7 लाख अरब रुपये) है। यह उसके आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के समय के 135 डॉलर (करीब 12,500 रुपये) प्रति शेयर से 63 फीसदी ज्यादा है।