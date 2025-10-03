एलन मस्क के xAI में ग्रोक को वीडियो गेम सिखाने के लिए निकाली भर्ती
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI ऐसे पद पर भर्ती कर रही है, जो उसके चैटबॉट ग्रोक को वीडियो गेम समझाने और बनाने में मदद कर सकें। कंपनी चाहती है कि इसके लिए चुने गए लोग गेम मैकेनिक्स, कहानी और डिजाइन जैसे विषयों पर AI को सिखाए। यह भूमिका ग्रोक को टेक्स्ट चैट तक सीमित रखने के बजाय उसे रचनात्मक और मनोरंजक वीडियो गेम तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई है।
वेतन
कितना मिलेगा वेतन और क्या हैं फायदे?
इस नौकरी में कर्मचारियों को प्रति घंटे 45 डॉलर से 100 डॉलर (लगभग 4,000 रुपये से 9,000 रुपये) तक का वेतन मिलेगा। कुछ पूर्णकालिक पदों पर चिकित्सा कवरेज जैसे फायदे भी दिए जाएंगे, लेकिन अंशकालिक कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। लाभ और सुविधाएं पूरी तरह से आवेदक के निवास देश पर निर्भर होंगी। कंपनी का मानना है कि इससे रचनात्मक लोगों को जोड़कर ग्रोक को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकेगा।
व्यवस्था
योग्यताएं और कार्य व्यवस्था
इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास गेम डिजाइन या कंप्यूटर साइंस की पृष्ठभूमि होनी चाहिए और इंडी गेम डेवलपमेंट का अनुभव भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया में यह नौकरी 5 दिन कार्यालय से उपलब्ध है, लेकिन इसे दूरस्थ रूप से भी किया जा सकता है। पहले 2 हफ्तों तक काम का समय PST जोन के अनुसार तय रहेगा। हालांकि, व्योमिंग और इलिनोइस से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे और वीजा स्पॉन्सरशिप भी उपलब्ध नहीं है।