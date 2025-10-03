एलन मस्क के xAI में ग्रोक को वीडियो गेम सिखाने के लिए निकाली भर्ती

xAI में ग्रोक को वीडियो गेम सिखाने के लिए निकली भर्ती

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:45 pm Oct 03, 202504:45 pm

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI ऐसे पद पर भर्ती कर रही है, जो उसके चैटबॉट ग्रोक को वीडियो गेम समझाने और बनाने में मदद कर सकें। कंपनी चाहती है कि इसके लिए चुने गए लोग गेम मैकेनिक्स, कहानी और डिजाइन जैसे विषयों पर AI को सिखाए। यह भूमिका ग्रोक को टेक्स्ट चैट तक सीमित रखने के बजाय उसे रचनात्मक और मनोरंजक वीडियो गेम तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई है।