शेयर बाजार हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 223 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

शेयर बाजार हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 223 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (3 अक्टूबर) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 223 अंक की बढ़त के साथ आज 81,207.17 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 57 अंक चढ़कर 24,894.25 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 115 अंक की बढ़त के साथ 16,199.85 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज नुवामा वेल्थ, वोडाफोन-आइडिया और सोलर इंडस्ट्रीज ने क्रमशः 4.09 फीसदी, 3.77 फीसदी और 3.56 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। टाटा स्टील और कल्याण ज्वेलर्स के शेयरों में भी क्रमशः 3.52 फीसदी और 3.40 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। मैक्स हेल्थकेयर, सम्मान कैपिटल, चोला इन्वेस्टमेंट, लोढ़ा डेवलपर्स और केफीन टेक क्रमशः 3.95 फीसदी, 3.23 फीसदी, 2.45 फीसदी, 2.35 फीसदी और 1.94 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत हुई कम
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.16 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.45 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।