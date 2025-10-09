एलन मस्क एक्स अधिकारियों के खिलाफ 1,100 करोड़ रुपये के मुकदमें में करेंगे समझौता

एलन मस्क ने एक्स के अधिकारियों के साथ चल रहे एक बड़े मुकदमे के निपटारे पर सहमति जताई है। यह मुकदमा ट्विटर के 4 शीर्ष अधिकारियों ने दायर किया था, जिन्हें मस्क ने 2022 में कंपनी खरीदने के बाद निकाल दिया था। इन अधिकारियों ने मस्क पर 12.8 करोड़ डॉलर (लगभग 1,130 करोड़ रुपये) से ज्यादा के बकाया भत्ते न देने का आरोप लगाया था। अदालत के दस्तावेजों में दोनों पक्षों के बीच एक अज्ञात समझौते की पुष्टि हुई है।

समय सीमा अदालत ने दी समय सीमा में ढील यह मामला कैलिफोर्निया के उत्तरी जिला न्यायालय में चल रहा था। अदालत में दायर रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता कुछ शर्तों पर आधारित है, जिनका विवरण साझा नहीं किया गया है। मस्क को इन शर्तों को पूरा करने के लिए समय दिया गया है, इसलिए मुकदमे की मौजूदा समय सीमा को स्थगित कर दिया गया है। अदालत ने साफ किया है कि अगर शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो मामला 31 अक्टूबर से फिर शुरू होगा।

आरोप पूर्व अधिकारियों के गंभीर आरोप एक्स के पूर्व CEO पराग अग्रवाल, CFO नेड सेगल, कानूनी अधिकारी विजया गड्डे और सीन एडगेट ने मस्क पर 44 अरब डॉलर (लगभग 3,900 अरब रुपये) के अधिग्रहण को जानबूझकर पहले पूरा करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि मस्क ने ऐसा इसलिए किया, ताकि उनके स्टॉक विकल्प सक्रिय होने से पहले उन्हें हटा दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि इससे उन्हें करीब 20 करोड़ डॉलर (लगभग 1,800 करोड़ रुपये) का आर्थिक नुकसान हुआ है।