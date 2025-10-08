सोने की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल, पहली बार 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार

सोने की कीमतों में लगातार तेजी जारी है और यह अब रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार 4,000 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गया है। बुधवार (8 अक्टूबर) को बुलियन 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4,001.11 डॉलर (लगभग 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर पहुंचा, जो 2 साल पहले 2,000 डॉलर से नीचे कारोबार कर रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की चिंताओं और सरकारी बंद के कारण निवेशकों ने सोने की ओर रुख किया, जिससे कीमतों में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला।

असर आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का असर वैश्विक स्तर पर व्यापारिक तनाव, फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर सवाल और अमेरिका में वित्तीय अस्थिरता ने सोने की कीमतों को बढ़ावा दिया है, जिससे निवेशकों में और अधिक उत्सुकता पैदा हुई है। इस साल सोने के दाम 50 प्रतिशत से अधिक बढ़े हैं। भू-राजनीतिक तनावों के चलते निवेशक सोने को सुरक्षित संपत्ति मान रहे हैं। वहीं, फेड की नीतियों में ढील और ब्याज दरों में कटौती की संभावना ने इस तेजी को और बल दिया है।

वजह केंद्रीय बैंकों और निवेशकों की बढ़ती खरीद केंद्रीय बैंक लगातार बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद कई देशों ने अपने भंडार में विविधता लाने के लिए सोना जोड़ना शुरू किया। सितंबर में बुलियन-समर्थित ETF में 3 साल का सबसे बड़ा निवेश देखा गया। विश्लेषकों के अनुसार, यह खरीदारी रुकने वाली नहीं है और अगले 3 वर्षों तक जारी रह सकती है। इससे कीमतों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है।