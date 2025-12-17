एलन मस्क की कुल संपत्ति बेजोस-जुकरबर्ग और जेंसन हुआंग की संयुक्त संपत्ति से भी ज्यादा
क्या है खबर?
एलन मस्क की कुल संपत्ति रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। वे अब दुनिया के कई सबसे अमीर अरबपतियों की कुल संपत्ति से भी अधिक धनवान हैं। उन्हें यह उपलब्धि स्पेस-X के नए मूल्यांकन के कारण मिली है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 684 अरब डॉलर (करीब 61,570 अरब रुपये) से अधिक हो गई। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अब जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और जेंसन हुआंग की कुल संपत्ति से भी अधिक अमीर हैं।
वृद्धि
एक दिन में हुआ जबरदस्त इजाफा
मस्क ने सोमवार को सिर्फ एक दिन में अपनी संपत्ति में 168 अरब डॉलर (करीब 15,150 अरब रुपये) की चौंका देने वाली वृद्धि दर्ज की। मंगलवार को इसमें 8 अरब डॉलर (करीब 730 अरब रुपये) की और वृद्धि हुई, जिससे उनकी कुल संपत्ति अब 684.2 अरब डॉलर हो गई है। यह उपलब्धि उनकी स्टार्टअप कंपनी स्पेस-X के 800 अरब डॉलर (करीब 72,000 अरब रुपये) के मूल्यांकन पर सार्वजनिक होने की खबरों के बाद हासिल हुई है।
तुलना
3 दिग्गज CEO की संयुक्त संपत्ति से भी ज्यादा
फोर्ब्स के अनुसार, अमेजन के संस्थापक बेजोस की कुल संपत्ति 235.1 अरब डॉलर (करीब 21,150 अरबर रुपये) है। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग की कुल संपत्ति 225.3 अरब डॉलर (करीब 20,250 अरबर रुपये) है, जबकि एनवीडिया के जेंसन हुआंग की संपत्ति 154.4 अरब डॉलर (करीब 13,870 अरबर रुपये) है। सभी की कुल संपत्ति 614.8 अरब डॉलर (करीब 55,270 अरब रुपये) है। एलन मस्क की संपत्ति इससे 69.4 अरब डॉलर (करीब 6,200 अरबर रुपये) ज्यादा है।