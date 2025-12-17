एलन मस्क की संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है

एलन मस्क की कुल संपत्ति बेजोस-जुकरबर्ग और जेंसन हुआंग की संयुक्त संपत्ति से भी ज्यादा

क्या है खबर?

एलन मस्क की कुल संपत्ति रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। वे अब दुनिया के कई सबसे अमीर अरबपतियों की कुल संपत्ति से भी अधिक धनवान हैं। उन्हें यह उपलब्धि स्पेस-X के नए मूल्यांकन के कारण मिली है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 684 अरब डॉलर (करीब 61,570 अरब रुपये) से अधिक हो गई। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अब जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और जेंसन हुआंग की कुल संपत्ति से भी अधिक अमीर हैं।