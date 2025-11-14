शेयर बाजार: सेंसेक्स में मामूली बढ़त हुई दर्ज, 84 अंक चढ़कर 84,562 पर बंद

टॉप गेनर्स में आज मुथूट फाइनेंस, जूबिलेंट फूड और भारत डायनमिक्स ने क्रमशः 9.37 फीसदी, 7.29 फीसदी और 6.32 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। NBCC (इंडिया) और वोडाफोन-आइडिया के शेयरों में भी क्रमशः 4.73 फीसदी और 4.49 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, SRF, एस्ट्रल लिमिटेड और आयशर मोटर्स क्रमशः 3.19 फीसदी, 2.53 फीसदी, 2.50 फीसदी, 2.36 फीसदी और 2.32 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.26 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.60 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।