एलन मस्क ने एंथनी आर्मस्ट्रांग को xAI को बनाया नया CFO, रिपोर्ट में किया दावा
क्या है खबर?
एलन मस्क ने मॉर्गन स्टेनली के पूर्व बैंकर एंथनी आर्मस्ट्रांग को अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समूह xAI का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) नियुक्त किया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आर्मस्ट्रांग xAI और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स दोनों के वित्तीय संचालन का नेतृत्व करेंगे। वह इस पद पर नियुक्त रहे माइक लिबरेटोरे की जगह लेंगे। आर्मस्ट्रांग कई सप्ताह से xAI के साथ काम कर रहे हैं और अब उन्हें औपचारिक रूप से CFO नियुक्त किया है।
कारण
इस कारण हटे थे पूर्व CFO
रिपोर्ट के अनुसार, आर्मस्ट्रांग को लिबरेटोरे की जगह नियुक्त किया जा रहा है, जिन्होंने इस साल कॉर्पोरेट ढांचे और आक्रामक वित्तीय लक्ष्यों को लेकर मस्क के करीबी लोगों के साथ मतभेद के बाद इस AI स्टार्टअप को छोड़ दिया था। आर्मस्ट्रांग पर सोशल मीडिया व्यवसाय को वित्तीय स्थिरता की ओर वापस लाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। कुछ समय पहले ही कई बड़ी कंपनियों ने एक्स पर विज्ञापन देना बंद कर दिया था।
नजदीकी
ऐसे रहे हैं मस्क-आर्मस्ट्रांग के बीच संबंध
मॉर्गन स्टेनली के टेक M&A के वैश्विक प्रमुख के रूप में आर्मस्ट्रांग उस टीम का हिस्सा थे, जिसे मस्क ने 2022 में ट्विटर की 44 अरब डॉलर की खरीद का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया था। रिपोर्ट के अनुसार, जैसे ही मॉर्गन स्टेनली द्वारा वित्तपोषित सौदा पूरा हुआ तो आर्मस्ट्रांग और मस्क के बीच घनिष्ठ संबंध बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) में अपने कार्यकाल के दौरान मस्क की सहायता की थी।