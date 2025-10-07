एलन मस्क ने xAI का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है

एलन मस्क ने एंथनी आर्मस्ट्रांग को xAI को बनाया नया CFO, रिपोर्ट में किया दावा

क्या है खबर?

एलन मस्क ने मॉर्गन स्टेनली के पूर्व बैंकर एंथनी आर्मस्ट्रांग को अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समूह xAI का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) नियुक्त किया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आर्मस्ट्रांग xAI और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स दोनों के वित्तीय संचालन का नेतृत्व करेंगे। वह इस पद पर नियुक्त रहे माइक लिबरेटोरे की जगह लेंगे। आर्मस्ट्रांग कई सप्ताह से xAI के साथ काम कर रहे हैं और अब उन्हें औपचारिक रूप से CFO नियुक्त किया है।