इस बार त्योहारी सीजन में हवाई यात्रा का किराया नहीं बढ़ेगा (तस्वीर: पिक्साबे)

त्योहारी सीजन में नहीं बढ़ेगा हवाई यात्रा का किराया, DGCA रखेगा निगरानी

क्या है खबर?

त्योहारी सीजन के दौरान हवाई यात्रा करने वालों के लिए किराए में वृद्धि की चिंता से इस बार राहत मिल सकती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइंस को त्योहारी सीजन से पहले अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने और किराए में वृद्धि न करने का आदेश दिया है। देश की 4 एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए विभिन्न मार्गों पर 1,750 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेंगी, जिससे इस दौरान किराए में वृद्धि को रोका जा सके।