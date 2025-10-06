त्योहारी सीजन में नहीं बढ़ेगा हवाई यात्रा का किराया, DGCA रखेगा निगरानी 

LOADING...
इस बार त्योहारी सीजन में हवाई यात्रा का किराया नहीं बढ़ेगा (तस्वीर: पिक्साबे)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 06, 2025
10:32 am
क्या है खबर?

त्योहारी सीजन के दौरान हवाई यात्रा करने वालों के लिए किराए में वृद्धि की चिंता से इस बार राहत मिल सकती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइंस को त्योहारी सीजन से पहले अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने और किराए में वृद्धि न करने का आदेश दिया है। देश की 4 एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए विभिन्न मार्गों पर 1,750 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेंगी, जिससे इस दौरान किराए में वृद्धि को रोका जा सके।

तैयारी 

त्योहारी सीजन के लिए क्या है एयरलाइंस की तैयारी?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि DGCA की ओर से ली गई समीक्षा बैठक के बाद कई एयरलाइंस ने आश्वासन दिया है कि वे अपनी उड़ान क्षमता बढ़ाएंगी। इसके साथ ही स्पष्ट किया कि हवाई किराए की निगरानी और अनावश्यक बढ़ोतरी पर रोक लगाना नियामक की जिम्मेदारी है। जानकारी के अनुसार, इंडिगो 42 सेक्टरों में लगभग 730, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 20 सेक्टरों में 486 और स्पाइसजेट 38 सेक्टरों में 546 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी।

कारण 

इस कारण बढ़ता है किराया

आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच देश में हवाई यात्रा का पीक सीजन रहता है, जिससे कई मार्गों पर भारी भीड़ और टिकटों की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है। इस बार DGCA ने एयरलाइंस की उड़ानों और हवाई किरायों पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे यात्रियों को समय पर और सस्ती टिकट मिल सके। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सिरियम के अनुसार, भारतीय एयरलाइंस अक्टूबर में 22,945 घरेलू उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही हैं।