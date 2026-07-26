ED ने जब्त की प्रभुदास वीरचंद लोटिया की 332 करोड़ रुपये की संपत्ति

ED के मुताबिक, महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) ने यह जमीन रियायती दरों पर दी थी। इसका मकसद मराठी थिएटर और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था, लेकिन लोटिया ने बिना किसी इजाजत के वहां एक होटल, बार और बैंक्वेट हॉल चला लिया।

इतना ही नहीं, उसने जमीन के कुछ हिस्से अवैध तरीके से बेच दिए और उस पैसे से दूसरी संपत्तियां खरीद लीं। एजेंसी का अनुमान है कि इस पूरे मामले में करीब 512 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई शामिल है।