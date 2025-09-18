ED ने बीसी जिंदल समूह की कंपनियों पर की छापेमारी, जानिए क्या है आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज बीसी जिंदल समूह की कंपनियों पर छापा मारा। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोपों को लेकर हुई। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-NCR और हैदराबाद में समूह के निदेशकों और अधिकारियों से जुड़े कम से कम 13 ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। ED की टीम ने कई दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है, ताकि विदेशी निवेश से जुड़ी अनियमितताओं का पता लगाया जा सके।

आरोप मामले में क्या है आरोप? ED को शक है कि जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड और जिंदल इंडिया पावरटेक लिमिटेड ने विदेशी निवेश और विदेशी संस्थाओं में धन जमा करने में फेमा कानून का उल्लंघन किया है। एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि क्या कंपनी ने नियमों को दरकिनार कर विदेशों में निवेश किया। इस कार्रवाई पर कंपनी से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। यह मामला अभी जांच के शुरुआती दौर में है।

जांच समूह का कारोबार और जांच की दिशा बीसी जिंदल समूह बिजली क्षेत्र में बड़ी कंपनी है और इसका सालाना कारोबार 18,000 करोड़ रुपये से अधिक है। ED अधिकारियों का कहना है कि तलाशी के दौरान मिले सबूतों का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। जांच एजेंसी का ध्यान मुख्य रूप से उन दस्तावेजों और लेन-देन पर है, जिनसे विदेशी निवेश से जुड़े उल्लंघनों के प्रमाण मिल सकते हैं।