एयर इंडिया विमान दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों ने बोइंग और हनीवेल पर किया मुकदमा

एयर इंडिया दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों का बोइंग पर मुकदमा

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:39 pm Sep 18, 202501:39 pm

क्या है खबर?

अहमदाबाद में इस साल जून में एयर इंडिया फ्लाइट 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मारे गए 4 यात्रियों के परिवारों ने अमेरिका में मुकदमा दायर किया है। उन्होंने मुकदमे में विमान निर्माता बोइंग और पुर्जे बनाने वाली कंपनी हनीवेल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही बोइंग 787 विमान लंदन जाते समय गिर गया था। इस हादसे में 229 यात्री, 12 क्रू सदस्य और 19 जमीन पर मौजूद लोग मारे गए थे।