ED की 5,000 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी में बड़ी कार्रवाई बिज़नेस Jun 16, 2026

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़े क्रिप्टोकरेंसी घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है और 2.48 लाख लोगों को चूना लगाया गया है।

ED ने विजय कुमार जूनजा और मासूम जूनजा से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा और इसी दौरान मासूम जूनजा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

यह घोटाला 2018 में सुभाष शर्मा और उनके साथियों ने शुरू किया था। उन्होंने कोरवियो कॉइन (KRO) नाम की क्रिप्टोकरेंसी का झांसा देकर लोगों को भारी मुनाफे का लालच दिया था, लेकिन उनके ये सारे वादे झूठे साबित हुए।