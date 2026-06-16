चांदी की कीमतों में आई 3 फीसदी की बढ़त, कच्चा तेल लुढ़का 

डॉलर 10 दिन के निचले स्तर के पास

ब्रेंट क्रूड 83.42 डॉलर (करीब 7,900 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया, वहीं अमेरिकी WTI 81.12 डॉलर (करीब 7,700 रुपये) पर कारोबार कर रहा था। इन मामूली बढ़तों ने भी ट्रेडर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोने में हाल ही की बड़ी उछाल के बाद स्थिरता देखने को मिली, जबकि प्लैटिनम और पैलेडियम जैसी धातुओं में भी थोड़ी तेजी आई।

मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर पिछले 10 दिनों के अपने सबसे निचले स्तर के करीब बना रहा। इसकी वजह यह थी कि निवेशक जापान और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले ब्याज दरों से जुड़े अपडेट का इंतजार कर रहे थे। इन अपडेट से जल्द ही वैश्विक बाजारों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।