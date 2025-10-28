ड्रीम 11 जल्द ही स्टॉक ट्रेडिंग की सुविधा शुरू करेगी (तस्वीर: एक्स/@Dream11)

ड्रीम 11 जल्द ही स्टॉक ट्रेडिंग की देगी सुविधा, वेल्थ मैनेजमेंट में भी प्रवेश की तैयारी

क्या है खबर?

फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 भारत में स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट क्षेत्र में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने 'ड्रीम मनी' नाम से डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। यह कदम ऑनलाइन मनी गेम्स पर सरकारी प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया गया है। ट्रेडिंग के क्षेत्र में उतरने के बाद यह जेरोधा, एंजेल वन और ग्रो जैसी ब्रोकरेज फर्मों के मुकाबले में खड़ी हो जाएगी।