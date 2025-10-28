ड्रीम 11 जल्द ही स्टॉक ट्रेडिंग की देगी सुविधा, वेल्थ मैनेजमेंट में भी प्रवेश की तैयारी
क्या है खबर?
फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 भारत में स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट क्षेत्र में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने 'ड्रीम मनी' नाम से डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। यह कदम ऑनलाइन मनी गेम्स पर सरकारी प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया गया है। ट्रेडिंग के क्षेत्र में उतरने के बाद यह जेरोधा, एंजेल वन और ग्रो जैसी ब्रोकरेज फर्मों के मुकाबले में खड़ी हो जाएगी।
वजह
इस कारण उठाया यह कदम
'ड्रीम मनी' लॉन्च करने का फैसला भारत सरकार के ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के लागू होने के बाद लिया गया। इस विधेयक ने रियल मनी और सट्टेबाजी वाले गेम्स पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिससे ड्रीम 11 के मुख्य व्यवसाय मॉडल को भारी नुकसान हुआ। टेनसेंट और टाइगर ग्लोबल द्वारा समर्थित इस कंपनी को 2025 की शुरुआत में अपने रियल मनी गेम संचालन को बंद करना पड़ा, जिससे उसके राजस्व में 95 फीसदी की भारी गिरावट आई।
फायदा
कंपनी को मिलेगा यह फायदा
ड्रीम मनी प्लेटफॉर्म कंपनी के 26 करोड़ के विशाल यूजर बेस का लाभ उठाकर भारत के तेजी से बढ़ते खुदरा निवेश बाजार में अपनी पहुंच बनाना है। जानकारों ने कंपनी की डिजिटल विशेषज्ञता और व्यापक यूजर पहुंच को देखते हुए स्टॉक ब्रोकिंग को उसके लिए एक स्वाभाविक निकटता बताया। पूंजी बाजारों में खुदरा भागीदारी में हालिया वृद्धि के बावजूद 12 में से केवल एक भारतीय ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में पंजीकृत निवेशक है, जिससे विकास की काफी गुंजाइश है।