अमेरिकी टैरिफ के बावजूद, भारत 2038 तक बन सकता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

भारत 2038 तक बन सकता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:40 pm Aug 28, 202501:40 pm

क्या है खबर?

अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद, भारत साल 2038 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। EY की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की GDP 2030 तक 20.7 लाख करोड़ डॉलर (करीब 18 लाख अरब रुपये) और 2038 तक 34.2 लाख करोड़ डॉलर (करीब 30 लाख अरब रुपये) तक पहुंच सकती है। वर्तमान में करीब 3.6 लाख अरब रुपये की GDP के साथ भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है।