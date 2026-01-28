बोट ने दूसरी बार IPO की योजना स्थगित की है

SEBI से मंजूरी मिलने के बावजूद बोट ने IPO फिर किया स्थगित, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट की मूल कंपनी इमेजिन मार्केटिंग ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी मिलने के बावजूद एक बार फिर अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) स्थगित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने बाजार की स्थितियों और अपनी आंतरिक तैयारियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए यह कदम उठाया है। यह उसके सार्वजनिक बाजार में प्रवेश करने के लंबे समय से चल रहे प्रयासों में देरी का संकेत है। दूसरी बार इसकी योजना स्थगित हुई है।