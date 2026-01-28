SEBI से मंजूरी मिलने के बावजूद बोट ने IPO फिर किया स्थगित, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट की मूल कंपनी इमेजिन मार्केटिंग ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी मिलने के बावजूद एक बार फिर अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) स्थगित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने बाजार की स्थितियों और अपनी आंतरिक तैयारियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए यह कदम उठाया है। यह उसके सार्वजनिक बाजार में प्रवेश करने के लंबे समय से चल रहे प्रयासों में देरी का संकेत है। दूसरी बार इसकी योजना स्थगित हुई है।
तैयारी
3 साल पहले शुरू हुई थी तैयारी
CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, बोट ने जनवरी, 2022 में SEBI के समक्ष IPO के मसौदे दाखिल किए थे, जिसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव था। बाजार की स्थिति बिगड़ने, उपभोक्ता इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों के मूल्यांकन में भारी गिरावट के कारण योजना स्थगित कर दी गई। कंपनी ने 2025 में लिस्टिंग की अपनी योजना को फिर से शुरू किया और SEBI के गोपनीय प्री-फाइलिंग मार्ग को चुना। नियामक ने सितंबर, 2025 में IPO को मंजूरी दे दी।
योजना
कंपनी प्रस्ताव पर करेगी दोबारा विचार
कंपनी ने बाद में एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का मसौदा दाखिल किया, जिसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निर्गम आकार का उल्लेख किया गया था, जिसमें एक नया IPO और एक बड़ा बिक्री प्रस्ताव शामिल था। बिक्री प्रस्ताव (OFS) घटक का उद्देश्य मौजूदा शेयरधारकों को आंशिक निकास प्रदान करना था। इन नियामकीय चरणों को पूरा करने के बावजूद कंपनी ने अब मूल्य श्रेणियों या लॉन्च तिथियों की घोषणा करने से पहले स्थगित करने का विकल्प चुना है।