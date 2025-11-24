CNN ने नया समझौता नहीं होने के कारण ऐपल न्यूज फीड से अपनी खबरें हटा दी हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

CNN ने ऐपल न्यूज फीड से हटाई अपनी स्टोरी, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

मीडिया हाउस CNN ने कंटेंट-शेयरिंग समझौता समाप्त होने के बाद अपनी स्टोरीज को ऐपल न्यूज से हटा लिया है। इस कदम से यूजर्स अस्थायी रूप से ऐप के माध्यम से सीधे एजेंसी की कवरेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस घटनाक्रम को सबसे पहले सेमाफोर ने उजागर किया था। इसमें बताया था कि दोनों कंपनियां एक नए समझौते पर बातचीत कर रही हैं, जिससे समाचार नेटवर्क के लेख प्लेटफॉर्म पर वापस आ सकें। इस बारे में कोई समय-सीमा नहीं बताई गई।