CNN ने ऐपल न्यूज फीड से हटाई अपनी स्टोरी, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
मीडिया हाउस CNN ने कंटेंट-शेयरिंग समझौता समाप्त होने के बाद अपनी स्टोरीज को ऐपल न्यूज से हटा लिया है। इस कदम से यूजर्स अस्थायी रूप से ऐप के माध्यम से सीधे एजेंसी की कवरेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस घटनाक्रम को सबसे पहले सेमाफोर ने उजागर किया था। इसमें बताया था कि दोनों कंपनियां एक नए समझौते पर बातचीत कर रही हैं, जिससे समाचार नेटवर्क के लेख प्लेटफॉर्म पर वापस आ सकें। इस बारे में कोई समय-सीमा नहीं बताई गई।
विकल्प
यूजर अब कहां देख सकेंगे खबरें?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल यूजर्स को नई खबरें पाने के लिए CNN की वेबसाइट का सहारा लेना होगा या नेटवर्क के ऐप का उपयोग करना होगा। यह अस्थायी निष्कासन ऐसे समय में हुआ है, जब समाचार प्रकाशक डिजिटल उपभोग की आदतों में बदलाव के साथ प्रमुख प्लेटफाॅर्म्स के साथ अपनी साझेदारियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। दोनों ही कंपनियों ने नए समझौते को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है।
समझौता
बेहतर डील के लिए चल रही बातचीत
रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों कंपनियां बातचीत जारी रखे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों पक्ष अपने हितों के लिए बेहतर मॉडल की तलाश में हैं। जब तक कोई नया समझौता नहीं हो जाता, तब तक ऐपल न्यूज, CNN के सीधे फीड के बिना ही चलता रहेगा, जिससे प्लेटफॉर्म के प्रमुख वैश्विक समाचार स्रोतों में से एक प्रभावित होगा। खबरे देखने के लिए उन्हें अपने आईफोन में दूसरे माध्यम का उपयोग करना होगा।