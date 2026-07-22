CSB बैंक का पहली तिमाही में 27 फीसदी बढ़ा मुनाफा

CSB बैंक का पहली तिमाही में 27 फीसदी बढ़ा मुनाफा
वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में CSB बैंक ने अपने शुद्ध लाभ में 27 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। बैंक का मुनाफा 150 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 119 करोड़ रुपये था। बैंक की कुल आय भी बढ़कर 1,516 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा ब्याज आय में हुई वृद्धि से आया है, जो अब 1,287 करोड़ रुपये हो गई है।
NPA गिरकर 1.75 फीसदी हुआ
बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता में भी काफी सुधार देखने को मिला है। नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (नहीं वसूला जाने वाला कर्जा) 1.84 फीसदी से कम होकर 1.75 फीसदी पर आ गए हैं और शुद्ध NPA भी घटकर 0.39 फीसदी रह गया है।
इसका सीधा मतलब यह हुआ कि CSB बैंक को जोखिम भरे कर्जों के लिए कम पैसा अलग रखना पड़ा। इसी वजह से प्रावधान घटकर 49 करोड़ रुपये पर आ गए।
हालांकि, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (CAR) में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है और यह 19.96 फीसदी पर पहुंच गया है।