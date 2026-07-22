CSB बैंक का पहली तिमाही में 27 फीसदी बढ़ा मुनाफा

बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता में भी काफी सुधार देखने को मिला है। नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (नहीं वसूला जाने वाला कर्जा) 1.84 फीसदी से कम होकर 1.75 फीसदी पर आ गए हैं और शुद्ध NPA भी घटकर 0.39 फीसदी रह गया है।

इसका सीधा मतलब यह हुआ कि CSB बैंक को जोखिम भरे कर्जों के लिए कम पैसा अलग रखना पड़ा। इसी वजह से प्रावधान घटकर 49 करोड़ रुपये पर आ गए।

हालांकि, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (CAR) में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है और यह 19.96 फीसदी पर पहुंच गया है।