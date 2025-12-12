क्रिप्टो जगत के दिग्गज डो क्वोन को धोखाधड़ी मामले में 15 साल की सजा
क्या है खबर?
क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में क्रिप्टोकरेंसी दुनिया के जाने-माने नाम डो क्वोन को 15 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर आरोप है कि उनके बनाए क्रिप्टो इकोसिस्टम के ढहने से निवेशकों को 40 अरब डॉलर (लगभग 3,600 अरब रुपये) का नुकसान हुआ। पीड़ितों ने कोर्ट में कहा कि क्वोन ने सुरक्षित निवेश का झूठा भरोसा दिलाया, जबकि सिस्टम गुप्त रूप से नकद सपोर्ट पर टिका था। इससे लोगों की जमा-पूंजी पूरी तरह बर्बाद हो गई।
मामला
क्या है मामला?
टेरा USD को स्थिर मुद्रा बताकर पेश किया गया, लेकिन वकीलों के अनुसार यह बाहर से आए पैसे पर टिका भ्रम था, जो 1 डॉलर पेग टूटते ही ढह गया। टेरा USD और लूना दोनों के क्रैश से लाखों लोग प्रभावित हुए। जज पॉल एंगेलमेयर ने कहा कि सरकार की 12 साल की सिफारिश भी कम थी। उन्होंने इसे पीढ़ियों तक असर करने वाली बड़ी धोखाधड़ी बताया और कहा कि क्वोन की निवेशकों पर रहस्यमयी पकड़ ने इंसानी तबाही मचाई।
प्रतिक्रिया
पीड़ितों की दर्दभरी गवाही और क्वोन की प्रतिक्रिया
कई पीड़ितों ने अदालत में बताया कि इस धोखाधड़ी ने उनके परिवार, करियर और बचत को खत्म कर दिया। किसी की शादी टूट गई, किसी के बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुए, और कई लोग कर्ज में डूब गए। एक व्यक्ति ने कहा कि 1,90,000 डॉलर का निवेश घटकर 13,000 रह गया। क्वोन ने कोर्ट में माफी मांगते हुए कहा कि वह लगातार सोचते हैं कि क्या अलग कर सकते थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह सुनियोजित फ्रॉड था।