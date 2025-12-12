क्रिप्टो जगत के दिग्गज डो क्वोन को धोखाधड़ी मामले में 15 साल की सजा 

डो क्वोन को धोखाधड़ी मामले में 15 साल की सजा

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:58 pm Dec 12, 202501:58 pm

क्या है खबर?

क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में क्रिप्टोकरेंसी दुनिया के जाने-माने नाम डो क्वोन को 15 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर आरोप है कि उनके बनाए क्रिप्टो इकोसिस्टम के ढहने से निवेशकों को 40 अरब डॉलर (लगभग 3,600 अरब रुपये) का नुकसान हुआ। पीड़ितों ने कोर्ट में कहा कि क्वोन ने सुरक्षित निवेश का झूठा भरोसा दिलाया, जबकि सिस्टम गुप्त रूप से नकद सपोर्ट पर टिका था। इससे लोगों की जमा-पूंजी पूरी तरह बर्बाद हो गई।