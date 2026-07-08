कच्चे तेल के दाम में क्यों आया 3 फीसदी का उछाल? बिज़नेस Jul 08, 2026

ईरान पर अमेरिका के हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतें करीब 3 प्रतिशत बढ़ गईं। अमेरिका ने ये हमले ईरान के उन हमलों का जवाब देने के लिए किए थे, जिनमें होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को निशाना बनाया गया था।

यह संकरा समुद्री रास्ता दुनिया के लिए तेल निर्यात के लिए अहम माना जाता है, इसलिए यहां किसी भी तरह की परेशानी का असर ईंधन के दाम पर तुरंत पड़ता है।

सुबह के शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 75.54 डॉलर (करीब 7,100 रुपये) प्रति बैरल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 71.81 डॉलर (करीब 6,700 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया।