डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर खुला रुपया, निफ्टी और सेंसेक्स में भी बढ़त 

IT, रक्षा और विनिर्माण क्षेत्र ने बाजार को दिया सहारा

कुल मिलाकर बाजार में तेजी रही, लेकिन कुछ खास क्षेत्रों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। IT क्षेत्र में इंफोसिस ने फिनलैंड की कंपनी वैल्मेट के साथ हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियां मिलकर IT परिचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करेंगी, वहीं विप्रो ने बेंगलुरु में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर शुरू किया है।

दूसरी तरफ, सोना BLW ने रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 62.6 करोड़ रुपये का निवेश करने को मंजूरी दी है, वहीं कृष्ण डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज ने रक्षा मंत्रालय से 45.64 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। भले ही विदेशी निवेशक बाजार से पैसे निकाल रहे थे, लेकिन इन खास सेक्टरों के अच्छे प्रदर्शन ने बाजार की रौनक बनाए रखी।