कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी, घरेलू कीमतों में बदलाव नहीं

आज (1 मई) से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। नई कीमतों के अनुसार, अब दिल्ली में इसका दाम 3,071.5 रुपये हो गया है। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबार पर असर डालेगी। हालांकि, आम लोगों को राहत देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे घरों के बजट पर फिलहाल अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

कीमतें लगातार तीसरी बार बढ़ी कीमतें यह तीसरी बार है जब 28 फरवरी के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। मार्च की शुरुआत में करीब 115 रुपये और फिर 1 अप्रैल को लगभग 200 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद अब फिर बड़ा इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात और ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण कीमतों में यह लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसका असर देश के बाजार पर भी पड़ रहा है।

पेट्रोल-डीजल पेट्रोल-डीजल और ATF कीमतें स्थिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के अनुसार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इसके अलावा, घरेलू एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें भी स्थिर रखी गई हैं। कंपनी ने कहा कि बढ़ती वैश्विक ईंधन लागत के बावजूद उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए इन कीमतों को नहीं बढ़ाया गया है, ताकि रोजमर्रा के खर्च पर ज्यादा असर न पड़े।

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