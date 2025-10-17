शेयर बाजार: सेंसेक्स 484 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी में दर्ज हुई इतनी तेजी

टॉप गेनर्स में आज दिल्लीवरी, एशियन पेंट्स और PG एलेक्टरोप्लास्ट ने क्रमशः 4.15 फीसदी, 4.07 फीसदी और 3.41 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। मुथूट फाइनेंस और भारत डायनमिक्स के शेयरों में भी क्रमशः 2.74 फीसदी और 2.42 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। विप्रो , यस बैंक, मफसिस, पॉलीकैब और नुवामा वेल्थ क्रमशः 5.64 फीसदी, 3.98 फीसदी, 3.23 फीसदी, 2.84 फीसदी और 2.84 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.30 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.71 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।