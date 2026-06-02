चीन में तेजी से बढ़ रहा रोबोटिक्स क्षेत्र, कई कंपनियां ला रहीं IPO 

रिसर्च और डेवलपमेंट को मिलेगा बढ़ावा

इन IPOs से जुटाए गए ज्यादातर पैसे रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च होंगे। इससे चीन रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपनी बढ़त को और मजबूत कर पाएगा। देश पहले से ही इस मामले में दुनिया में सबसे आगे है। साल 2025 तक दुनिया के लगभग 85 फीसदी ह्यूमैनॉइड रोबोट चीन में ही बने थे।

निवेशकों में भले ही उत्साह है, लेकिन वे सतर्क भी हैं। रोबोटिक्स कंपनियों के शेयर महंगे हैं और अभी कई कंपनियां मुनाफे में नहीं आई हैं। फिर भी, IPOs के लिए मिल रही भारी मांग से साफ है कि लोग उस तकनीकी भविष्य पर भरोसा कर रहे हैं, जिसे चीन बना रहा है।