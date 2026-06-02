चीन में तेजी से बढ़ रहा रोबोटिक्स क्षेत्र, कई कंपनियां ला रहीं IPO 

चीन में तेजी से बढ़ रहा रोबोटिक्स क्षेत्र, कई कंपनियां ला रहीं IPO
चीन के रोबोटिक्स सेक्टर में जल्द ही भारी संख्या में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) आने वाले हैं। कंपनियां खासकर ह्यूमैनॉइड रोबोट और फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में दुनिया में नंबर एक बनने की दौड़ में हैं।
इसकी शुरुआत तब हुई, जब यूनिट्री रोबोटिक्स को शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की हरी झंडी मिली। यह कंपनी अपने कुंग फू दिखाने वाले रोबोट्स के लिए जानी जाती है। इतना ही नहीं, हांगकांग में भी लेजू रोबोटिक्स और डीप रोबोटिक्स जैसी कम से कम 46 रोबोटिक्स कंपनियां IPO लाने की तैयारी में हैं।
रिसर्च और डेवलपमेंट को मिलेगा बढ़ावा
इन IPOs से जुटाए गए ज्यादातर पैसे रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च होंगे। इससे चीन रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपनी बढ़त को और मजबूत कर पाएगा। देश पहले से ही इस मामले में दुनिया में सबसे आगे है। साल 2025 तक दुनिया के लगभग 85 फीसदी ह्यूमैनॉइड रोबोट चीन में ही बने थे।
निवेशकों में भले ही उत्साह है, लेकिन वे सतर्क भी हैं। रोबोटिक्स कंपनियों के शेयर महंगे हैं और अभी कई कंपनियां मुनाफे में नहीं आई हैं। फिर भी, IPOs के लिए मिल रही भारी मांग से साफ है कि लोग उस तकनीकी भविष्य पर भरोसा कर रहे हैं, जिसे चीन बना रहा है।