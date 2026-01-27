चीन की कंपनी प्यूमा में खरीदेगी 29 प्रतिशत हिस्सेदारी

चीन की स्पोर्ट्सवियर कंपनी एंटा स्पोर्ट्स ने जर्मनी की प्यूमा में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। एंटा ने पिनॉल्ट परिवार से प्यूमा की 29.06 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.5 अरब यूरो (लगभग 160 अरब रुपये) में खरीदने की घोषणा की है। इस सौदे के बाद एंटा प्यूमा की सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाएगी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब प्यूमा अपनी कमजोर स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है और नए निवेशकों का भरोसा लौटाना चाहती है।

प्रतिक्रिया शेयर कीमत और बाजार की शुरुआती प्रतिक्रिया इस डील के तहत एंटा प्रति शेयर 35 यूरो (लगभग 3,800 रुपये)-नकद भुगतान करेगी, जो प्यूमा के पिछले बंद भाव से काफी ज्यादा है। खबर आने के बाद प्यूमा के शेयरों में जोरदार उछाल देखा गया। वहीं, हांगकांग बाजार में एंटा के शेयर भी शुरुआती कारोबार में 3 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गए। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इस सौदे से दोनों कंपनियों को लंबी अवधि में फायदा हो सकता है।

बिक्री चीन में प्यूमा की बिक्री बढ़ाने पर ध्यान एंटा का मानना है कि यह निवेश प्यूमा की लंबे समय की क्षमता को बेहतर तरीके से सामने लाएगा। कंपनी को भरोसा है कि उसकी मजबूत वितरण और ब्रांड रणनीति से प्यूमा की चीन के बड़े बाजार में बिक्री बढ़ाई जा सकती है। एंटा पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय ब्रांड खरीदकर उन्हें सफल बना चुकी है। इस साझेदारी से प्यूमा को नई ग्रोथ और पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

